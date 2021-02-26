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Пора возвращаться домой: Зеленский обратился к жителям Крыма

Автор: Анастасия Рокитна

В День сопротивления оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям полуострова. Он напомнил о репрессиях в Крыму со стороны оккупантов.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Зеленский заявил, что семь лет назад у Украины "вырвали" Крым. Президент заявил о репрессиях на полуострове после аннексии.

"Мы никогда не забудем того, кто это сделал, и никогда не забудем того, кто позволил это сделать", - заявил он.

Вместе с тем, украинский лидер обратился к жителям полуострова на русском языке.

"Дорогие крымчане, пора возвращаться домой. Ждем, верим, любим. Народ Украины", - заявил он.

Напомним, в МИД заявили, что Россия захватила Крым путем вооруженной агрессии и предприняла попытку его противоправной аннексии, ссылаясь на незаконный и сфальсифицированный референдум.

МИД Украины призвал мировое сообщество усилить давление на РФ.

В материале РБК-Украина говорится о том, как сложилась судьба военных, которые пережили оккупацию Крыма.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКрым
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