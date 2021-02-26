Пора возвращаться домой: Зеленский обратился к жителям Крыма

Зеленский заявил, что семь лет назад у Украины "вырвали" Крым. Президент заявил о репрессиях на полуострове после аннексии.

"Мы никогда не забудем того, кто это сделал, и никогда не забудем того, кто позволил это сделать", - заявил он.

Вместе с тем, украинский лидер обратился к жителям полуострова на русском языке.

"Дорогие крымчане, пора возвращаться домой. Ждем, верим, любим. Народ Украины", - заявил он.