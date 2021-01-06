Помпео: хотілося б, щоб США досягли більшого прогресу в Україні

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що хотів би досягти більшого успіху в Україні при призидентстві Дональда Трампа. Однак США намагалися зміцнити здатність українського уряду захищатися від загроз з боку Росії.

Про це Помпео сказав в інтерв'ю Bloomberg, яке опублікували на сайті Держдепу.

На питання про те, чи є у дипломата надія на те, що в кінцевому підсумку росіяни підуть із сходу України чи повернуть Крим, Помпео відповів, що ситуація "досить заморожена".

"Росіяни двічі укладали угоди, які не виконували. Я шкодую про це", - сказав глава американської дипломатії.

Він нагадав, що США доклали зусиль, щоб зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", а також надали Україні летальне оборонне обладнання.

"Ми зробили для них (українців, - ред.) правильні речі.... Але, тим не менш, на південному сході України все ще існує конфлікт - ми не досягли великого прогресу, і європейці також не досягли великого прогресу у своїх дипломатичних зусиллях. Я шкодую про це. Я б хотів, щоб ми досягли більшого прогресу". - сказав Помпео.

РБК-Україна писало, що бюджет США на 2021 фінансовий рік (починається 1 жовтня) передбачає 290 млн доларів на протидію впливу Росії, а також допомогу Україні на 250 млн доларів.

Раніше США закликали Росію припинити агресію на тлі загострення ситуації на Донбасі.