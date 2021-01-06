Помпео: хотелось бы, чтобы США добились большего прогресса в Украине

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что хотел бы добиться большего успеха в Украине при призидентстве Дональда Трампа. Однако США пытались укрепить способность украинского правительства защищаться от угроз, исходящих со стороны России.

Об этом Помпео сказал в интервью Bloomberg, которое опубликовали на сайте Госдепа.

На вопрос о том, есть ли у дипломата надежда на то, что в конечном итоге русские уйдут с востока Украины или вернут Крым, Помпео ответил, что ситуация "довольно заморожена".

"Россияне дважды заключали соглашения, которые не выполняли. Я сожалею об этом", - сказал глава американской дипломатии.

Он напомнил, что США приложили усилия, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2", а также предоставили Украине летальное оборонное оборудование.

"Мы сделали для них (украинцев, - ред.) правильные вещи.... Но, тем не менее, на юго-востоке Украины все еще существует конфликт - мы не достигли большого прогресса, и европейцы также не добились большого прогресса в своих дипломатических усилиях. Я сожалею об этом. Я бы хотел, чтобы мы добились большего прогресса". - сказал Помпео.

РБК-Украина писало, что бюджет США на 2021 финансовый год (начинается с 1 октября) предусматривает 290 млн долларов на противодействие влиянию России, а также помощь Украине на 250 млн долларов.

Ранее США призвали Россию прекратить агрессию на фоне обострения ситуации на Донбассе.