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США закликали Росію припинити агресію на тлі загострення ситуації на Донбасі

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 22 грудня 2020 14:49
США закликали Росію припинити агресію на тлі загострення ситуації на Донбасі Фото: посольство США в Києві (visaglobal.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати стурбовані інформацією про захоплення в полон військовослужбовця Збройних сил України проросійськими бойовиками, пораненні цивільного та двох українських військових в результаті порушення режиму припинення вогню на Донбасі. У зв'язку з цим США закликали Росію припинити агресію на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні.

"Стурбовані повідомленнями про захоплення українського солдата, пораненні цивільного особи і двох українських військовослужбовців в результаті порушення режиму припинення вогню уздовж лінії зіткнення. Закликаємо Росію припинити агресію, що приносить непотрібні страждання українським громадянам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Луганській області в полон до проросійських бойовиків потрапив український військовослужбовець.

Крім того, за минулу добу на Донбасі бойовики шість разів обстрілювали українські позиції, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення.

Додамо, що увечері 20 грудня в районі Кам'янки зробили три постріли з станкового протитанкового гранатомета, один з яких потрапив у цивільний трактор. В результаті події постраждав цивільний.

Раніше повідомлялося, що бойовики в Луганській області передали тіло українського військового, який з невідомих причин потрапив на окуповану територію. Бойовики заявили, що бійця звали Микола Тарасюк і він помер нібито від алкогольної інтоксикації.

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