Допомога Україні та протидія впливу РФ: що включає бюджет США на 2021 рік

Бюджет США на 2021 фінансовий рік (починається 1 жовтня) передбачає 290 млн доларів на протидію впливу Росії, а також допомогу Україні на 250 млн доларів. На протидію Китаю буде направлено 300 млн.

Закон затверджено Конгресом США, сьогодні його підписав президент Дональд Трамп.

Гроші пропонується виділити на протидію впливу Росії і її спробам посіяти недовіру до демократичних інститутів у всьому світі.

Крім того, в бюджеті прописується заборона на фінансування діяльності, яка може сприяти стратегічним цілям РФ, і загрожує інтересам нацбезпеки США. Також Вашингтон виділяє гроші на підтримку програм розвитку демократій в РФ, країнах Європи, Євразії та Центральної Азії. Продовжується заборона на фінансування будь-якої діяльності з визнанням суверенітету Росії над окупованим українським Кримом.

При цьому 20 млн доларів будуть спрямовані на зміцнення демократії і громадянського суспільства в Центральній Європі, в тому числі на забезпечення прозорості, незалежних ЗМІ, верховенства закону, прав меншин і програм по боротьбі з антисемітизмом.

Конгрес також обмежив Мінторгу, Мін'юсту і NASA можливість придбання в Росії, Китаю, КНДР та Ірану різного роду інформаційних систем у зв'язку з ризиком кібершпіонажу та кіберзагрозами.

Директор ЦРУ протягом 100 днів має надати Конгресу доповідь про корупцію і корупційну діяльність великих бізнесменів з Росії, а також країн Східної Європи, які, зокрема, підтримують російський уряд.

Військова допомога Україні в 250 млн доларів надається в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, яка піде на підтримку і допомогу Збройним силам України.

Крім того, документ містить положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проектів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Нагадаємо, тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повідомила, що Сполучені Штати підтвердили підтримку України в рамках оборонного пакету допомоги. При цьому вона зазначила, що Україні необхідно продовжувати реформи у сфері оборони.