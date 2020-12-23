План COVID-вакцинації в Україні будуть оновлювати, - Шмигаль

В Україні затвердили план вакцинації населення від коронавірусу. План включає пріоритетні групи.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, МОЗ спільно з Центром громадського здоров’я вчора затвердили загальнонаціональний план вакцинації.

"План включає пріоритетні групи та етапи вакцинування, описує логістичну складову та процеси для організації кампанії. Звичайно, що документ буде оновлюватись в залежності від вихідних даних", - зазначив він.

Крім вже закладених 8 млн вакцин, які Україна отримає в межах глобальної ініціативи COVAX, влада працює, щоб у 2021 році отримати значно більшу кількість вакцин.

Нагадаємо, Україна обговорює з представниками Європейського Союзу можливість надання вакцини від коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Михал Дворчик заявив, що польський уряд передасть Україні надлишки вакцин від коронавірусу, якщо вони будуть.