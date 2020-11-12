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У першого заступника спікера Ради підтвердили коронавірус

Новость на русском → Київ, Четвер 12 листопада 2020 15:50
У першого заступника спікера Ради підтвердили коронавірус Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У першого заступника голови Верховної ради Руслана Стефанчука підтвердили коронавірус. Народний депутат отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це Стефанчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю", - написав він.

Нагадаємо, вчора коронавірус підтвердили у спікера ВР Дмитра Разумкова. Після підтвердження зараження голова парламенту самоізолювався, він працюватиме дистанційно.

Пізніше стало відомо про захворювання на COVID-19 Олексія Резнікова - віце-прем'єра з питань реінтеграції окупованих територій.

Крім того, у понеділок коронавірус підтвердили у президента Володимира Зеленського

Того ж дня COVID-19 діагностували у голови Офісу президента. Президент та керівник його офісу пішли на самоізоляцію.

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