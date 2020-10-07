Переговори по Карабаху пройдуть 8 і 12 жовтня

Міжнародні переговори щодо конфлікту в Нагірному Карабасі пройдуть 8 і 12 жовтня в Женеві і Москві відповідно. Сторони розраховують, що мирний процес вдасться розблокувати.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає Reuters.

"Ми хочемо, щоб всі розуміли, що інтерес полягає в тому, щоб негайно припинити бойові дії без будь-яких умов, і що ми починаємо переговори за участю Франції, Росії та США", - зазначив Ле Дріан.

За його словами, учасники Мінської групи ОБСЄ знаходяться в щоденному контакті один з одним.

"На даний момент це не увінчалося успіхом. Завтра будуть зустрічі в Женеві, ще одні пройдуть у понеділок в Москві, і ми сподіваємося, що вдасться розблокувати переговори", - додав він.

Ле Дріан також засудив "військове втручання" Туреччини, яке загрожує розпалюванням міжнародного конфлікту у сепаратистському регіоні Азербайджану.

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що повернеться за стіл переговорів з Вірменією, коли закінчиться фаза військового протистояння.

У свою чергу, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван зараз розглядає питання визнання незалежності Нагірного Карабаху.