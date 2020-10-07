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Переговоры по Карабаху пройдут 8 и 12 октября

Автор: РБК-Украина

Международные переговоры по конфликту в Нагорном Карабахе пройдут 8 и 12 октября в Женеве и Москве соответственно. Стороны рассчитывают, что мирный процесс удастся разблокировать.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан, передает Reuters.

"Мы хотим, чтобы все понимали, что интерес состоит в том, чтобы немедленно прекратить боевые действия без каких-либо условий, и что мы начинаем переговоры при участии Франции, России и США", - отметил Ле Дриан.

По его словам, участники Минской группы ОБСЕ находятся в ежедневном контакте друг с другом.

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"На данный момент это не увенчалось успехом. Завтра будут встречи в Женеве, еще одни пройдут в понедельник в Москве, и мы надеемся, что удастся разблокировать переговоры", - добавил он.

Ле Дриан также осудил "военное вмешательство" Турции, которое чревато разжиганием международного конфликта в сепаратистском регионе Азербайджана.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вернется за стол переговоров с Арменией, когда закончится фаза военного противостояния.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван сейчас рассматривает вопрос признания независимости Нагорного Карабаха.

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