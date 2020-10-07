Пашинян про визнання Карабаху: рішення ухвалимо після аналізу

Єреван зараз розглядає питання визнання незалежності Нагірного Карабаху. Рішення щодо цього буде ухвалено на основі аналізу ситуації.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в ефірі російського "Первого канала".

Як пояснив Пашинян, після аналізу ситуації Вірменія може відмовитися від ідеї визнання Карабаху.

"Якшо наш аналіз приведе до того, що це допоможе Карабаху у вирішенні питання, ми зробимо такий крок (визнаємо незалежність - ред.), якщо ні, ми утримаємося від такого рішення. Ми зараз у процесі обговорення", - заявив він.

Вірменський прем'єр додав, що Єреван також бере до уваги й міжнародний аспект.

"Звісно ж, ми рахуємося з тим, що нам потрібно бути максимально конструктивним членом міжнародної спільноти", - наголосив Пашинян.

Нагадаємо, у перші дні загострення конфлікту з Азербайджаном Пашинян заявив про намір розглянути питання визнання Нагірного Карабаху.

В Азербайджані відразу ж попередили Єреван, що рішення про визнання Карабаху буде означати "спалення всіх мостів".