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Пашинян про визнання Карабаху: рішення ухвалимо після аналізу

Новость на русском → Єреван, Середа 07 жовтня 2020 15:59
Пашинян про визнання Карабаху: рішення ухвалимо після аналізу Фото: Нікол Пашинян (facebook.com tv360)
Автор: Дмитро Левицький

Єреван зараз розглядає питання визнання незалежності Нагірного Карабаху. Рішення щодо цього буде ухвалено на основі аналізу ситуації.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в ефірі російського "Первого канала".

Як пояснив Пашинян, після аналізу ситуації Вірменія може відмовитися від ідеї визнання Карабаху.

"Якшо наш аналіз приведе до того, що це допоможе Карабаху у вирішенні питання, ми зробимо такий крок (визнаємо незалежність - ред.), якщо ні, ми утримаємося від такого рішення. Ми зараз у процесі обговорення", - заявив він.

Вірменський прем'єр додав, що Єреван також бере до уваги й міжнародний аспект.

"Звісно ж, ми рахуємося з тим, що нам потрібно бути максимально конструктивним членом міжнародної спільноти", - наголосив Пашинян.

Нагадаємо, у перші дні загострення конфлікту з Азербайджаном Пашинян заявив про намір розглянути питання визнання Нагірного Карабаху.

В Азербайджані відразу ж попередили Єреван, що рішення про визнання Карабаху буде означати "спалення всіх мостів".

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