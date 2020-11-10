Пашинян заявив, що домовився з Алієвим і Путіним про припинення війни в Карабасі

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії. Документ стосується припинення війни в Нагірному Карабасі.

Про це Пашинян заявив у Facebook.

Він написав, що "прийняв дуже важке рішення", в результаті якого були досягнуті домовленості про припинення бойових дій.

"Підписав заяву про припинення карабаської війни з президентами Росії і Азербайджану з 01:00. Текст вже опублікованої заяви неймовірно болісний для мене і нашого народу", - зазначив Пашинян.

Він також назвав це рішення "кращим у сформованій ситуації".

Раніше Пашинян підтримав введення російських миротворців в Нагорний Карабах.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що вірменська сторона не представила жодної конкретики на переговорах стосовно Нагірного Карабаху.