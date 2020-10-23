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Пашинян виступив за введення російських миротворців в Карабах

Новость на русском → Нагірний Карабах, П'ятниця 23 жовтня 2020 11:58
Пашинян виступив за введення російських миротворців в Карабах Фото: Нікол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Анастасия Рокитна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтримує введення російських миротворців в Нагорний Карабах. Він вважає, що у РФ хороші відносини і з Азербайджаном, і з Вірменією.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфаксу".

Пашинян сказав, що важливо рахуватися з думками інших регіональних країн, щоб конкретні миротворчі сили стабілізували регіон.

"Для нас прийнятно введення миротворців. Я можу сказати, що уявлення Азербайджану по складу миротворців не співпадуть з уявленнями Вірменії з цього питання. Якщо вже говорити про компроміси, тут теж компромісною версією може стати присутність російських миротворців", - вважає він.

Нагадаємо, у Вірменії вважають, що Туреччина хоче контролювати енергетичні лінії з Каспійського регіону в Європу. Саме через це країна активно підтримує Азербайджан в конфлікті у Нагірному Карабасі.

Зазначимо, Майк Помпео закликав Туреччину триматися подалі від конфлікту в Карабаху.

Тим часом, Азербайджан заявив про продовження бойових операцій проти Вірменії.

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