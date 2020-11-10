Пашинян заявил, что договорился с Алиевым и Путиным о прекращении войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России. Документ касается прекращения войны в Нагорном Карабахе.
Об этом Пашинян заявил в Facebook.
Он написал, что "принял очень тяжелое решение", в результате которого были достигнуты договоренности о прекращении боевых действий.
"Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01:00. Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненный для меня и нашего народа", - отметил Пашинян.
Он также назвал это решение "лучшим в сложившейся ситуации".
Ранее Пашинян поддержал введение российских миротворцев в Нагорный Карабах.
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что армянская сторона не представила никакой конкретики на переговорах по Нагорному Карабаху.