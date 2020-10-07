Пашинян закликав світ визнати незалежність Нагірного Карабаху

Міжнародна спільнота повинна визнати незалежність Нагірного Карабаху. Це допоможе зупинити ескалацію конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян в ефірі телеканалу Euronews.

Пашинян наголосив, що міжнародне співтовариство повинне проявити рішучість.

"Якщо ми хочемо зупинити гуманітарну катастрофу, якщо ми хочемо запобігти подальшій ескалації цього конфлікту, міжнародне співтовариство має проявити рішучість і визнати незалежність Нагірного Карабаху", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Пашинян заявляв, що рішення щодо визнання Нагірного Карабаху в Єревані ухвалять після аналізу ситуації. Він допускав, що Вірменія може не визнати незалежність Карабаху.

Як писало РБК-Україна, Пашинян допустив можливість визнання Вірменією незалежності Нагірного Карабаху. Вірменський уряд планував розглянути це питання.

Після цього в Баку відразу ж попередили Єреван, що визнання Карабаху означатиме "спалення всіх мостів".