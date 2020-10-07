UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пашинян призвал мир признать независимость Нагорного Карабаха

Автор: Дмитрий Левицкий

Международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха. Это поможет остановить эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Самые читаемые новости

Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в эфире телеканала Euronews.

Пашинян подчеркнул, что международное сообщество должно проявить решимость.

"Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим избежать дальнейшей эскалации этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха", - сказал он.

Напомним, ранее Пашинян заявлял, что решение о признании Нагорного Карабаха в Ереване примут после анализа ситуации. Он допускал, что Армения может не признать независимость Карабаха.

Как писало РБК-Украина, Пашинян допустил возможность признания Арменией независимости Нагорного Карабаха. Армянское правительство планировало рассмотреть этот вопрос.

После этого в Баку сразу же предупредили Ереван, что признание Карабаха будет означать "сжигания всех мостов".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АрменияАзербайджанНагорный КарабахНикол Пашинян