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Пашинян: небезпека перевороту керована, армія підпорядковується прем'єру

Автор: РБК-Україна

Ситуація після спроби військового перевороту у Вірменії керована. Збройні сили підпорядковані прем'єру.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на мітингу своїх прихильників, передає armeniasputnik.am.

За його словами, небезпека зіткнень завжди є, тому всі сили у Вірменії мають домовитися і попередити це.

"Найважливіше, що ми всі спокійні. Всередині країни у нас ворогів немає. Це найважливіший факт. Але є питання, які треба обговорити", - зазначив Пашинян.

Він також заявив, що небезпека перевороту на даний момент керована, а армія підпорядковується "народу і прем'єру".

"Я вважаю, що це (вимога військових про відставку Пашиняна, - ред.) емоційна реакція. І до наших братів ми не повинні ставитися строго", - додав прем'єр Вірменії.

Нагадаємо, сьогодні високопоставлені офіцери армії Вірменії вимагали відставки Пашиняна, після чого той заявив про спробу військового перевороту.

Він також вже ініціював звільнення начальника Генерального штабу Оніка Гаспаряна.

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Новини України армияАрменияНікол Пашинян
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