Пашинян оголосив про звільнення глави Генштабу Вірменії без схвалення президента

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про звільнення з посади голови Генерального штабу країни Оніка Гаспаряна. Пашинян пояснив таке рішення тим, що президент Армен Саркісян не підписав указ про звільнення Гаспаряна в термін і не став оскаржувати його в Конституційному суді.

Про це повідомляє прес-служба Пашиняна .

"Беручи за основу той факт, що президент Армен Саркісян не підписав проект указу про звільнення начальника Генштабу ВС, однак не став оскаржувати його в Конституційному суді, з 10 березня глава Генштабу ЗС Онік Гаспарян звільняється від займаної посади силою закону", - йдеться в заяві Пашиняна.

Нагадаємо, 25 лютого Гаспарян закликав Пашиняна подати у відставку на тлі акцій протесту у Вірменії. Пашинян, в свою чергу, звинуватив главу Генштабу в спробі військового перевороту у Вірменії.

Пізніше прем'єр Вірменії двічі направляв на підпис президенту указ про звільнення голови Генштабу.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Вірменії обидва рази відмовився підписувати указ про звільнення Гаспаряна. При цьому Саркісян закликав врегулювати політичну кризу в країні.