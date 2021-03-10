UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении без одобрения президента

Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об освобождении от должности главы Генерального штаба страны Оника Гаспаряна. Пашинян объяснил такое решение тем, что президент Армен Саркисян не подписал указ об увольнении Гаспаряна в срок и не стал обжаловать его в Конституционном суде.

Об этом сообщает пресс-служба Пашиняна.

"Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона", - говорится в заявлении Пашиняна.

Напомним, 25 февраля Гаспарян призвал Пашиняна подать в отставку на фоне акций протеста в Армении. Пашинян, в свою очередь, обвинил главу Генштаба в попытке военного переворота в Армении.

Позже премьер Армении дважды направлял на подпись президенту указ об увольнении главы Генштаба.

Как писало РБК-Украина, президент Армении оба раза отказался подписывать указ об увольнении Гаспаряна. При этом Саркисян призвал урегулировать политический кризис в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГенштабАрменияНикол Пашинян
Читайте также
В Ереване продолжается протест. Люди окружили здание парламента, начались потасовки
В Армении проходит массовый протест за отставку Пашиняна
Оппозиция Армении не согласилась на досрочные выборы. Требуют отставки Пашиняна
Прогноз погоды