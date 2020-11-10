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Пашинян пояснив, чому підписав угоду про перемир'я в Карабасі

Автор: Игорь Литвиненко

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав угоду про перемир'я в Нагірному Карабасі після рекомендацій з боку вірменських Збройних сил. В Вірменії спостерігалися проблеми з мобілізацією резерву для продовження бойових дій.

Про це Пашинян заявив під час відеозвернення до народу вранці, 10 листопада.

"Армія говорила, що потрібно зупинитися. Тому що у нас є питання, перспектив їх вирішення немає, або ресурс виявився вичерпаний", - сказав Пашинян.

Прем'єр Вірменії заявив, що країна мала проблеми з системної мобілізацією.

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"Практика показала, що цивільні, на жаль, не настільки готові повноцінно брати участь в бойових діях, вони швидко втрачають боєздатність, що створює проблеми", - додав Пашинян.

Нагадаємо, в ніч з понеділка на вівторок Пашинян заявив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Пізніше прем'єр-міністр Вірменії заявив, що у нього не було іншого виходу, проте причини такого рішення не назвав.

Як писало РБК-Україна, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що договір про припинення вогню в Нагірному Карабасі є капітуляцією Вірменії.

Також повідомлялося, що президент невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Араік Арутюнян пояснив, що Карабах не міг продовжувати бойові дії через відсутність сучасної зброї. Якби бої тривали, Карабах міг бути повністю захоплений.

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Новини України перемириеНагорный КарабахНікол Пашинян