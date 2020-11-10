Пашинян объяснил, почему подписал соглашение о перемирии в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе после рекомендаций со стороны армянских Вооруженных сил. В Армении наблюдались проблемы с мобилизацией резерва для продолжения боевых действий.

Об этом Пашинян заявил во время видеообращения к народу утром, 10 ноября.

"Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан", - сказал Пашинян.

Премьер Армении заявил, что страна испытывала проблемы с системной мобилизацией.

"Практика показала, что гражданские, к сожалению, не настолько готовы полноценно участвовать в боевых действиях, они быстро теряют боеспособность, что создает проблемы", - добавил Пашинян.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник Пашинян заявил, что подписал "тяжелое для своего народа решение" относительно окончания войны в Нагорном Карабахе.

Позже премьер-министр Армении заявил, что у него не было другого выхода, однако причины такого решения не назвал.

Как писало РБК-Украина, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе является капитуляцией Армении.

Также сообщалось, что президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объяснил, что Карабах не мог продолжать боевые действия из-за отсутствия современного оружия. Если бы бои продолжались, Карабах мог быть полностью захвачен.