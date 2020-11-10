ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Алієв заявив про капітуляцію Вірменії

Новость на русском → Вівторок 10 листопада 2020 02:42
Алієв заявив про капітуляцію Вірменії Фото: Ільхам Алієв (facebook.com/LiderIlhamAliyev)
Автор: Инна Собора

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню в Нагірному Карабасі є капітуляцією Вірменії. Починається етап політичного врегулювання конфлікту.

Про це пише російський РБК.

Як відомо, Вірменія, Азербайджан і Росія підписали тристоронню угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі з 10 листопада.

"Військова фаза закінчується, і ми переходимо до політичного врегулювання. Це максимально вигідний для нас варіант. Це фактично воєнна капітуляція Вірменії", - сказав він.

Президент Азербайждана також додав, що Баку досягла всіх поставлених цілей під час військової фази конфлікту.

"Ми досягли всього, чого хотіли. Я їм фактично поставив ультиматум", - сказав Алієв.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, Росія вже відправила в Нагорний Карабах миротворчий контингент. Це майже 2 тисячі військових.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що до складу миротворчої місії увійде російський і турецький контингент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика перемирие Армения
NEWS
З'явився текст документа про припинення війни в Карабасі
Инна Собораредактор стрічки новин З'явився текст документа про припинення війни в Карабасі
DAILY
Крайній захід: чи запровадить влада жорсткий "локдаун" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Крайній захід: чи запровадить влада жорсткий "локдаун" в Україні