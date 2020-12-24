ПАРЄ готує засідання по отруєнню Навального: з'явилися нові питання до РФ

Комісія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з юридичних питань проведе 19 січня засідання у справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У ПАРЄ з'явилися питання до Росії у зв'язку з розслідуванням Bellingcat.

Про це заявив спеціальний доповідач ПАРЄ у справі Навального Жак Мер в інтерв'ю Deutsche Welle.

За його словами, ПАРЄ проводить розслідування отруєння Навального, щоб пролити світло на ситуацію.

"Все це суперечить всім тим зобов'язанням, які Росія взяла на себе, вступивши до Ради Європи. У нашого комітету буде спеціальне засідання 19 січня. Ми попросимо бути присутнім представників влади Росії і Олексія Навального, щоб він зміг очно дати свої свідчення. Є ще питання до Росії, підняті у зв'язку з розслідуванням Bellingcat, і ми хочемо попросити їх уточнити", - сказав Мер.

Нагадаємо, днями Bellingcat оприлюднив розслідування, де йдеться, що до отруєння Олексія Навального отрутою "Новачок" причетні вісім співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації.

Пізніше Навальний заявив, що операцією з його отруєнням керував президент РФ Володимир Путін.

Також РБК-Україна писало, що Державний департамент США звинуватив ФСБ Росії в отруєнні Навального.