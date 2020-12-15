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Навальний про замах на нього: Путін керує цією ситуацією

Новость на русском → Москва, Вівторок 15 грудня 2020 10:50
Навальний про замах на нього: Путін керує цією ситуацією Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: Анастасия Рокитна

Російський опозиціонер Олексій Навальний впевнений, що президент Росії Володимир Путін керував замахом на нього. Сам замах був влаштований співробітниками ФСБ.

Про це російський політик заявив в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

За його словами, цю операцію ФСБ здійснювала як державне завдання.

"У мене немає ні найменших сумнівів, що Путін керує цією ситуацією. Ми тут бачимо операцію довжиною майже 4 роки, в якій задіяні десятки людей, в тому числі кілька генералів ФСБ", - заявив Навальний.

Він вважає, що директор ФСБ Олександр Бортніков не зробив би цього без наказу Путіна, тому що "це справжній терористичний акт за Кримінальним кодексом".

Нагадаємо, у спільному журналістському розслідуванні The Insider, Bellingcat і CNN, Der Spiegel і Ei pais йдеться про те, що до отруєння Навального отрутою "Новічок" причетні вісім співробітників Федеральної служби безпеки.

Раніше Times з посиланням на джерела в західній розвідці заявило, що Навального намагалися повторно отруїти, коли він вже перебував у лікарні Омська.

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