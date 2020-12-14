Отруєння Навального вчинили 8 співробітників ФСБ, - розслідування

До отруєння російського опозиціонера Олексія Навального отрутою "Новічок" причетні вісім співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ). Передбачається, що причетний у тому числі голова Інституту криміналістики ФСБ Станіслав Макшаков.

Про це йдеться у спільному журналістському розслідуванні The Insider, Bellingcat і CNN, Der Spiegel і Ei pais.

Повідомляється, що особистості ймовірних учасників спецоперації з отруєння Навального були встановлені за допомогою аналізу і співставлення метаданих дзвінків, оффлайнових баз даних та даних з відкритих джерел.

За даними The Insider, крім Макшакова в отруєнні брали участь інші співробітники інституту - Олег Таякін, Олексій Александров, Іван Осипов, Костянтин Кудрявцев, Олексій Кривощоков, Михайло Швець та Володимир Паняєв.

У розслідуванні йдеться, що ФСБ почала стежити за Навальним взимку 2017 року після його заяви про участь у виборах президента Росії. Зокрема, вони слідували за ним у всіх його виборчих поїздках.

Після аналізу даних авіаперельотів журналісти з'ясували, що ці співробітники ФСБ вирушали за Навальним в групах по два-три оперативника, купуючи квитки то під справжніми, то під вигаданими іменами. Активність такого стеження відновилася в 2020 році. У тому числі оперативники ФСБ стежили за ним напередодні отруєння, коли політик перебував в Новосибірську, а також, імовірно, забрали всі докази вже після відправки Навального на лікування до Берліна.

Нагадаємо, раніше Times з посиланням на джерела в західній розвідці заявило, що Навального намагалися повторно отруїти, коли він вже перебував у лікарні Омська. У Кремлі спростували цю інформацію.

У самій ФСБ відмовилися відкривати справу через отруєння Навального.