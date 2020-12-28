Партія "Голос" змінила керівника парламентської фракції

У понеділок, 28 грудня, партія "Голос" змінила голову фракції у Верховній раді. Ним став Ярослав Железняк.

Про це повідомляє партія "Голос" у Facebook.

Повноваження нового глави парламентської фракції "Голоси" наберуть чинності після офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної ради.

Водночас нардеп Ярослав Железняк в Telegram написав, що його заступником стане Роман Костенко.

Ярослав Железняк - народний депутат України IX скликання від партії "Голос". Також є першим заступником голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, на початку листопада у Верховній раді прийняв присягу нардепа Андрій Шараскін. Він увійшов до складу фракції "Голос".

Раніше повідомлялося, що партія "Голос" підтримала припинення повноважень народного депутата Святослава Вакарчука. У червні Вакарчук другий раз за політичну кар'єру оголосив про складання мандата народного депутата.

Місце Вакарчука в парламенті повинна була зайняти Свідерська, яка є дружиною екс-міністра оборони Андрія Загороднюка. Однак вона не змогла приєднатися до фракції "Голоси" з особистих причин.