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У Раді з'явився ще один нардеп

Новость на русском → Україна, П'ятниця 06 листопада 2020 11:26
У Раді з'явився ще один нардеп Фото: Андрій Шараскін (facebook.com AndriySharaskin)
Автор: Юлія Струк

У Верховній раді України з'явився ще один народний депутат. Присягу нардепа прийняв Андрій Шараскін.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Перед вступом на посаду народний депутат України складає присягу перед Верховною радою. Для складання присяги на трибуну запрошується народний депутат Шараскін Андрій Андрійович", - зазначив глава парламенту Дмитро Разумков.

Після того як парламентар склав присягу, спікер Ради оголосив про його входження до складу фракції "Голос".

Відзначимо, раніше Центральна виборча комісія зареєструвала "кіборга" Андрія Шараскіна народним депутатом від політичної партії "Голос". У Верховній раді він займе місце колишнього нардепа Святослава Вакарчука.

При цьому ЦВК визнала обрану народним депутатом Аліну Свідерською такою, що не отримала депутатського мандата. Свідерська не подала вчасно відповідні документи для реєстрації нардепом.

Як писало РБК-Україна, в червні Вакарчук вдруге за політичну кар'єру оголосив про складання мандата народного депутата.

Місце Вакарчука в парламенті повинна була зайняти Свідерська, яка є дружиною екс-міністра оборони Андрія Загороднюка. Однак вона не змогла приєднатися до фракції "Голосу" з особистих причин.

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