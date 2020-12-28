Партия "Голос" сменила руководителя парламентской фракции

В понедельник, 28 декабря, партия "Голос" сменила главу фракции в Верховной раде. Им стал Ярослав Железняк.

Об этом сообщает партия "Голос" в Facebook.

Полномочия нового главы парламентской фракции "Голоса" вступят в силу после официального объявления на пленарном заседании Верховной рады.

В то же время нардеп Ярослав Железняк в Telegram написал, что его заместителем станет Роман Костенко.

Ярослав Железняк - народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос". Также является первым заместителем главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, в начале ноября в Верховной раде принял присягу нардепа Андрей Шараскин. Он вошел в состав фракции "Голос".

Ранее сообщалось, что партия "Голос" поддержала прекращение полномочий народного депутата Святослава Вакарчука. В июне Вакарчук второй раз за политическую карьеру объявил о сложении мандата народного депутата.

Место Вакарчука в парламенте должна была занять Свидерская, которая является женой экс-министра обороны Андрея Загороднюка. Однако она не смогла присоединиться к фракции "Голоса" по личным причинам.