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Паралельно з нормандським потрібно робити ще один формат переговорів, - президент

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський виступає за приєднання президента США Джо Байдена до переговорів про ситуацію в Україні. Але це не означає, що хочуть "поставити хрест" на нормандському форматі.

Про це заявив український лідер в інтерв'ю Axios, перадає прес-служба Офісу президента.

За його словами, це міг би бути паралельний кейс.

"Я також казав відверто нашим європейським партнерам: якщо це не буде працювати і якщо не будуть всі проти, я не бачу великої проблеми, щоб робити паралельно з нормандським форматом ще один формат, де обов’язково повинні бути США і Росія", - заявив він.

Зеленський заявив, що в нормандському форматі є питання, які не підіймаються. Наприклад, окупація Криму.

"Коли я приїхав на першу зустріч нормандського формату, я не розумів, чому ми не говоримо про Крим. Всі партнери сказали, що Крим не є аджендою. І це була домовленість ще з колишнім президентом (Петром Порошенком, - ред.)", - розповів він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про стагнацію нормандського процесу.

Раніше президент України назвав зрадою невиконання Будапештського меморандуму.

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