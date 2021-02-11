Велика ціна питання: Мінфін не розглядає плани без МВФ у 2021

Міністерство фінансів не розглядає варіантів, при яких наша держава опинилася б без підтримки Міжнародного валютного фонду. Глава відомства Сергій Марченко заявив, що ціна питання "досить велика".

"У цьому році планів без МВФ ми не розглядаємо. Тому що ціна питання досить велика... Важливо, щоб ми залишалися в програмі. Якщо нові транші прийдуть із затримкою у місяць, це не є проблемою", - зазначив Марченко.

Глава міністерства пояснив, що позиція МВФ важлива на ринках капіталу для зовнішніх запозичень, для отримання фінансування від таких міжнародних партнерів, як Всесвітній банк і Єврокомісія.

Марченко також назвав "домашні завдання" України, які обговорюються у переговорах з фондом. Йдеться про антикорупційну інфраструктуру, проведення судової реформи, врегулювання тарифних питань на ринку газу, а також консолідацію бюджету на 2022 рік.

Він запевнив, що особливих суперечок з командою фонду немає, а є питання формулювань зобов'язань, які Україна бере на себе.

"Тут більше питання технічне - сформулювати зобов'язання. Та і які можуть бути суперечки? Наприклад, навколо ринку природного газу. Є питання, як зробити так, щоб ситуація зі створенням регуляції на цьому ринку була мінімізована", - розповів глава Мінфіну.