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Засудження поїздок в Крим та вимога вивести війська: що ухвалила Генасамблея ООН

Автор: Дмитро Левицький

Генеральна асамблея ООН засудила триваючу російську окупацію Криму та підтвердила невизнання його анексії. Про це йшлося в ухваленій на вчорашньому засіданні посиленій резолюції щодо мілітаризації Криму.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій.

Країни ООН наголосили на тому, що Росія не виконує міжнародних угод і договорів, зокрема Будапештський меморандум, та не поважає незалежність та суверенітет міжнародно визнаних кордонів України.

В резолюції також закликають Росію поновити переговори для звільнення всіх незаконно затриманих українських громадян та їх повернення додому. ГА ООН нагадала, що Росія не може примушувати жителів Криму служити в її армії та засудила кампанії призову на окупованому півострові.

Крім того, в ухваленій резолюції Генасамблея ООН:

  • закликає Росію негайно вивести свої війська з Криму і негайно припинити окупацію території України;
  • засуджує зростаючу мілітаризацію в районах Чорного і Азовського морів, в тому числі в Керченській протоці;
  • підкреслює, що присутність російських військ в Криму йде врозріз з національним суверенітетом України та підриває безпеку і стабільність сусідніх країн і Європи;
  • засуджує використання РФ захоплених нею підприємств української військової промисловості в окупованому Криму, а також будівництво і відкриття мосту через Керченську протоку і залізничного мосту;
  • закликає РФ безумовно і невідкладно повернути Україні все майно і зброю, вилучену з кораблів "Бердянськ" і "Нікополь" і буксира "Яни Капу";
  • засуджує поїздки російських посадових осіб у тимчасово окупований Крим;
  • закликає всі держави-члени ООН, а також міжнародні організації та спеціалізовані установи утримуватися від будь-яких поїздок до Криму, не погоджених з Україною;
  • закликає всі держави-члени ООН і відповідні міжнародні організації, що співпрацюють з ООН, утримуватися від будь-яких дій або взаємодії з РФ щодо Криму.

Нагадаємо, резолюцію щодо Криму Генеральна асамблея ООН схвалила вчора, 7 грудня. Документ, запропонований Україною, підтримали понад 60 країн, проти резолюції виступила Росія.

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