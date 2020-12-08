Засудження поїздок в Крим та вимога вивести війська: що ухвалила Генасамблея ООН

Генеральна асамблея ООН засудила триваючу російську окупацію Криму та підтвердила невизнання його анексії. Про це йшлося в ухваленій на вчорашньому засіданні посиленій резолюції щодо мілітаризації Криму.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій.

Країни ООН наголосили на тому, що Росія не виконує міжнародних угод і договорів, зокрема Будапештський меморандум, та не поважає незалежність та суверенітет міжнародно визнаних кордонів України.

В резолюції також закликають Росію поновити переговори для звільнення всіх незаконно затриманих українських громадян та їх повернення додому. ГА ООН нагадала, що Росія не може примушувати жителів Криму служити в її армії та засудила кампанії призову на окупованому півострові.

Крім того, в ухваленій резолюції Генасамблея ООН:

закликає Росію негайно вивести свої війська з Криму і негайно припинити окупацію території України;

засуджує зростаючу мілітаризацію в районах Чорного і Азовського морів, в тому числі в Керченській протоці;

підкреслює, що присутність російських військ в Криму йде врозріз з національним суверенітетом України та підриває безпеку і стабільність сусідніх країн і Європи;

засуджує використання РФ захоплених нею підприємств української військової промисловості в окупованому Криму, а також будівництво і відкриття мосту через Керченську протоку і залізничного мосту;

закликає РФ безумовно і невідкладно повернути Україні все майно і зброю, вилучену з кораблів "Бердянськ" і "Нікополь" і буксира "Яни Капу";

засуджує поїздки російських посадових осіб у тимчасово окупований Крим;

закликає всі держави-члени ООН, а також міжнародні організації та спеціалізовані установи утримуватися від будь-яких поїздок до Криму, не погоджених з Україною;

закликає всі держави-члени ООН і відповідні міжнародні організації, що співпрацюють з ООН, утримуватися від будь-яких дій або взаємодії з РФ щодо Криму.

Нагадаємо, резолюцію щодо Криму Генеральна асамблея ООН схвалила вчора, 7 грудня. Документ, запропонований Україною, підтримали понад 60 країн, проти резолюції виступила Росія.