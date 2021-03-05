Опубліковано санкції проти оточення Януковича: хто ще залишається в списку ЄС

Європейський союз продовжив санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення. Але нинішній чорний список скоротився на два прізвища.

Згідно з рішенням ЄС, з чорного списку виключені колишній в. о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов і екс-міністр освіти Дмитро Табачник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС продовжив санкції проти Януковича та його оточення терміном ще на один рік. Обмежувальні заходи діють до березня 2022 року.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Європейський союз поступово знімає санкції тому, що в розслідуванні кримінальних справ відносно оточення Януковича немає відчутного прогресу.