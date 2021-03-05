UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Опубликованы санкции против окружения Януковича: кто еще остается в списке ЕС

Автор: РБК-Украина

Европейский союз продлил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Но нынешний черный список сократился на две фамилии.

Соответствующий документ опубликован в Официальном журнале ЕС.

Согласно решению ЕС, из черного списка исключены бывший и.о. премьер-министра Сергей Арбузов и экс-министр образования Дмитрий Табачник.

Таким образом, в списке остаются:

  • Виктор Янукович;
  • Виталий Захарченко - экс-министр внутренних дел Украины;
  • Виктор Пшонка - бывший генпрокурор;
  • Виктор Ратушняк - бывший замминистра внутренних дел;
  • Александр Янукович - сын бывшего президента;
  • Артем Пшонка - сын бывшего генпрокурора;
  • Сергей Курченко - беглый олигарх;
  • Александр Клименко - бывший министр доходов и сборов.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения сроком еще на один год. Ограничительные меры действуют до марта 2022 года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Европейский союз постепенно снимает санкции потому, что в расследовании уголовных дел в отношении окружения Януковича нет ощутимого прогресса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЕвросоюзЯнуковичСанкции
Читайте также
Украина разрешит двойное гражданство со странами ЕС и другими. Но не с Россией
Прогноз погоды