ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення

Новость на русском → Брюссель, Четвер 04 березня 2021 16:14
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення Фото: Віктор Янукович (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз ще на рік продовжив санкції проти Віктора Януковича - колишнього президента України - та його оточення. При цьому з чорного списку виключили двох осіб.

Відповідну заяву опубліковано на сайті Ради ЄС.

Повідомляється, що сьогодні Рада ЄС прийняла рішення продовжити ще на один рік, до 6 березня 2022 року, замороження активів семи осіб, визнаних відповідальними за незаконне привласнення українських державних коштів або за зловживання службовим становищем, яке спричинило шкоду українським державним фондам.

В документі наголошується, що санкції у відношенні однієї особи продовжено до 6 вересня 2021 року, а дві фізичні особи виключені зі списку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з санкційного списку виключили колишнього в. о. прем'єр-міністра Сергія Арбузова і екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

До цього РБК-Україна писало, що крім них, зі списку санкцій могли виключити Олександра Януковича - сина колишнього президента. Санкції скасовують, оскільки Україна не може надати переконливі докази доцільності їх збереження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Евросоюз Янукович Санкції
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 10 057 нових заражень
COVID-статистика погіршується: в Україні 10 057 нових заражень
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"