Опубліковано текст торгової угоди ЄС і Британії. У документі понад тисячу сторінок

Європейський союз опублікував повний текст нової торговельної угоди з Великобританією. Документ містить більше 1 200 сторінок і регулює відносини в різних сферах після Brexit.

Текст угоди з'явився на офіційному порталі Європейської комісії.

Зазначимо, перехідний період після Brexit завершиться 31 грудня.

"Для всіх, хто цікавиться угодою щодо Brexit. Всі 1 246 сторінок проекту Угоди між ЄС і Великобританією з торгівлі і співпраці опубліковано. Насолоджуйтесь читанням", - повідомив у Twitter прес-секретар Комітету постійних представників ЄС Себастіан Фішер.

Тепер посли країн ЄС мають схвалити цей текст, після чого угоду має одноголосно прийняти Рада ЄС. Передбачається, що з 1 січня вона буде діяти на тимчасовій основі, оскільки Європарламент не встигне пройти всі процедури. На постійній основі документ набуде чинності навесні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Євросоюз і Британія в цій угоді домовилися зберегти безвізовий режим, нульові квоти і тарифи.

У той же час Шотландія на тлі угоди щодо Brexit знову заговорила про незалежність.

"Brexit відбувається проти волі Шотландії. І немає угоди, яка будь-коли компенсує те, що у нас забирає Brexit. Настав час намітити наше власне майбутнє як незалежної європейської держави", - зазначила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.