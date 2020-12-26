Опубликован текст торговой сделки ЕС и Британии. В документе более тысячи страниц

Европейский союз опубликовал полный текст новой торговой сделки с Великобританией. Документ содержит более 1 200 страниц и регулирует отношения в различных сферах после Brexit.

Текст соглашения появился на официальном портале Европейской комиссии.

Отметим, переходный период после Brexit завершится 31 декабря.

"Для всех интересующихся сделкой по Brexit. Все 1 246 страниц проекта Соглашения между ЕС и Великобританией по торговле и сотрудничеству опубликованы. Наслаждайтесь чтением", - сообщил в Twitter пресс-секретарь Комитета постоянных представителей ЕС Себастиан Фишер.

Теперь послы стран ЕС должны одобрить этот текст, после чего соглашение должен единогласно принять Совет ЕС. Предполагается, что с 1 января оно будет действовать на временной основе, поскольку Европарламент не успеет пройти все процедуры. На постоянной основе документ вступит в силу весной.

Напомним, РБК-Украина писало, что Евросоюз и Британия в этой сделке договорились сохранить безвизовый режим, нулевые квоты и тарифы.

В то же время Шотландия на фоне соглашения по Brexit снова заговорила о независимости.

"Brexit происходит против воли Шотландии. И нет соглашения, которое когда-либо компенсирует то, что у нас отнимает Brexit. Пришло время наметить наше собственное будущее как независимого европейского государства", - отметила первый министр Шотландии Никола Стерджен.