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Опитування Зеленського: в СН обіцяють оприлюднити результати найближчим часом

Новость на русском → Україна, Понеділок 09 листопада 2020 14:49
Опитування Зеленського: в СН обіцяють оприлюднити результати найближчим часом Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Результати опитування, проведення якого ініціював голова держави Володимир Зеленський, оприлюднять найближчим часом. Опитування провели в день місцевих виборів 25 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу" на сторінці в Facebook.

"Остаточні результати дослідження "5 запитань від президента" вже підраховані. Ми представимо їх найближчим часом, після оприлюднення офіційних результатів місцевих виборів", - заявили в СН.

Крім того, політсила прокоментувала поширені в соцмережах і ЗМІ фотографії, на яких пачки анкет, що ймовірно використовувалися в опитуванні, виявили на звалищі. В "Слузі народу" підкреслили, що анкети не були бланками суворої звітності і друкувалися із запасом.

"Можливо, на "сенсаційних" фотографіях у Facebook маємо саме такі, зайві бланки. Адже на фотографіях чітко не видно, що це заповнені анкети з цього опитування... Це можуть бути пошкоджені бланки або взагалі надруковані кимось копії анкет. Ніяких печаток або відміток на них не видно", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов до Зеленського та політичної партії "Слуга народу". Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати результати опитування, проведеного 25 жовтня під час місцевих виборів.

Як писало РБК-Україна, раніше Верховний суд України відмовився визнати всеукраїнське опитування президента незаконною агітацією.

Так, 25 жовтня під час місцевих виборів пройшло всеукраїнське опитування. У понеділок у партії СН оприлюднили попередні результати опитування.

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