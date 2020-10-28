Верховний суд відмовився визнати опитування Зеленського незаконною агітацією

Верховний суд України відмовився визнати всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського незаконною агітацією. Опитування проводилося в день місцевих виборів, 25 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Великої палати Верховного суду від 25 жовтня.

Це рішення було опублікували 28 жовтня і не може бути оскаржене.

Позивач, екс-депутат Наталія Новак просила Верховний суд визнати незаконною агітацією відеозвернення Зеленського, в якому він анонсував проведення загальнонаціонального опитування по 5 питань. Позивач також просила заборонити проведення цього опитування.

Велика палата ВС вирішила, що дане опитування не є передвиборною агітацією.

"За матеріалами цієї справи, на підставі аналізу наданих сторонами доказів та пояснень сторін можна зробити висновок, що справжньою метою проведення опитування є з'ясування президентом України важливих, як на його думку, соціально-економічних питань", - йдеться в постанові суду.

Крім того, судді відзначили, що використання Зеленським вираження "Україна - це ти" не містить жодних закликів до голосування за ту чи іншу політичну силу.

На думку Верховного суду, цей вислів використовувалося в Україні та іншими політичними силами, а також широко застосовується в масовій культурі.

Таким чином, суд не знайшов обставин, які беззаперечно свідчили б на користь того, що опитування було прихованою формою агітації за пропрезидентську партію "Слуга народу".

Верховний суд відмовив позивачеві в повному обсязі.

Раніше РБК-Україна писало, що ще один позов до президента через проведення всеукраїнського опитування подали до Окружного адміністративного суду. ОАСК також відхилив позов до Зеленського.

Також повідомлялося, що в ОБСЄ розкритикували проведення опитування Зеленського в день голосування.

Нагадаємо, 25 жовтня під час місцевих виборів пройшло всеукраїнське опитування. У понеділок в партії "Слуга народу" оприлюднили попередні результати опитування.