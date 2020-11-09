Опрос Зеленского: в СН обещают обнародовать результаты в ближайшее время

Результаты опроса, проведение которого инициировал глава государства Владимир Зеленский, обнародуют в ближайшее время. Опрос провели в день местных выборов 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" на странице в Facebook.

"Окончательные результаты исследования "5 вопросов от президента" уже подсчитаны. Мы представим их в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов", - заявили в СН.

Кроме того, политсила прокомментировала распространившиеся в соцсетях и СМИ фотографии, на которых пачки анкет, вероятно использовавшихся в опросе, обнаружили на свалке. В "Слуге народа" подчеркнули, что анкеты не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом.

"Возможно, на "сенсационных" фотографиях в Facebook имеем именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты с этого опроса... Это могут быть поврежденные бланки или вообще напечатанные кем-то копии анкет. Никаких печатей или отметок на них не видно", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в Окружной административный суд Киева поступил иск к Зеленскому и политической партии "Слуга народа". Истец просит суд признать противоправным и отменить результаты опроса, проведенного 25 октября во время местных выборов.

Как писало РБК-Украина, ранее Верховный суд Украины отказался признать всеукраинский опрос президента незаконной агитацией.

Так, 25 октября во время местных выборов прошел всеукраинский опрос. В понедельник в партии СН обнародовали предварительные результаты опроса.