Опитування Зеленського орієнтовно коштує більше 100 млн гривень, - ОПОРА

Орієнтовна вартість видатків на опитування, яке анонсував президент України Володимир Зеленський, становить 103 млн гривень. Близько 75 млн гривень планують спрямувати на роботу волонтерів.

Про це розповіла голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час брифінгу.

За її словами, залученим до проведення опитування особам може бути виплачено 1200 гривень за цивільно-правовою угодою, натомість саме опитування проводиться однією з соціологічних організацій.

"Якщо йдеться про цивільно-правові угоди, то до них треба додати ще 40% податкових зборів різного типу, які потрібно сплатити до бюджету. Відповідно, орієнтовна кількість видатків є 103 млн грн, якщо ми говоримо про суму, з якої ще будуть сплачені податки, а також компенсовано 40 грн координаторам за кожну додатково приведену людину", - сказала Айвазовська.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що на проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня не виділятимуть коштів з державного бюджету. Партія "Слуга народ" заявила, що сама оплатить опитування.

Зазначимо, опитування складатиметься з таких питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільну економічну зону на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, про легалізацію каннабіса, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.