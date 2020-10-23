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Опрос Зеленского ориентировочно стоит более 100 млн гривен, - ОПОРА

Автор: Анастасия Рокитна

Ориентировочная стоимость расходов на опрос, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, составляет 103 млн гривен. Около 75 млн гривен планируют направить на работу волонтеров.

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Об этом рассказала глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская во время брифинга.

По ее словам, привлеченным для проведения опроса лицам могут выплатить 1200 гривен по гражданско-правовому договору, однако сам опрос проводится одной из социологических организаций.

"Если речь идет о гражданско-правовых сделках, то к ним надо добавить еще 40% налоговых сборов разного типа, которые нужно уплатить в бюджет. Соответственно, ориентировочная сумма 103 млн грн, если мы говорим о сумме, с которой будут уплачены налоги, а также компенсированы 40 грн координаторам за каждого дополнительно приведенного человека", - сказала Айвазовская.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что на проведение общенационального опроса 25 октября не будут выделять средств из государственного бюджета. Партия "Слуга народ" заявила, что сама оплатит опрос.

Отметим, опрос будет состоять из следующих вопросов: о пожизненном заключении за коррупцию, о свободной экономической зоне на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, о легализации каннабиса, о гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму.

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