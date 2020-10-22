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Зеленський про проведення свого опитування: не за гроші держави і олігархів

Новость на русском → Україна, Четвер 22 жовтня 2020 17:37
Зеленський про проведення свого опитування: не за гроші держави і олігархів Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на проведення загальнонаціонального опитування 25 жовтня не виділятимуть коштів з державного бюджету. Його також не будуть фінансувати олігархічні структури.

Про це він сказав у ході свого інтерв'ю для провідних телеканалів.

"Не за кошти держави й не за кошти олігархічних структур. Ви все побачите. Відповідь завжди є чи офіційною, чи в декларації президента України", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що всенародне опитування, анонсоване президентом на 25 жовтня, проведуть за гроші партії "Слуга народу". Партія укладе договір з компанією, яка проводить соціологічні опитування.

Як писало РБК-Україна, раніше заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук заявляла, що опитування планують провести коштом меценатів, а його проведенням займатиметься громадська організація.

Зеленський вирішив провести в день виборів 25 жовтня всеукраїнське опитування на виборчих дільницях. Українцям запропонують п'ять питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільну економічну зону на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, про легалізацію каннабіса, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.

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