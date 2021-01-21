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"Виправдання немає": у Зеленського відреагували на звільнення заступника Уруського

Автор: Анастасия Рокитна

В Офісі президента України заявили, що поведінка заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого, якого звільнили, не має виправдань. У посадовців не має бути натяку на вседозволеність.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, передає прес-служба ОП.

За його словами, звільнення Немілостівого - це початок і буде передбачена відповідальність за водіння у нетверезому стані та за непокору поліції.

"Жодного виправдання такій поведінці бути не може - людина втратила адекватність і заслуговує на максимально жорстку реакцію", - заявив він.

Раніше стало відомо, що чиновник порушив правила дорожнього руху і виявився нетверезим, а на звернення поліції почав погрожувати посадою.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль зібрав сьогодні уряд для звільнення Немилостивого.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський також різко відреагував на такі дії його заступника і підтримав його звільнення.

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