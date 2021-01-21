Заступника Уруського звільнили після скандалу з поліцією

Кабінет міністрів України сьогодні прийняв рішення звільнити заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Він їздив напідпитку та поскандали з патрульними.

Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зібрав сьогодні уряд для звільнення Немілостівого.

"Усі мають бути рівними перед законом. Тому ми оперативно звільнили заступника міністра, - написав Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

Скандал з поліцією

Вночі у Києві на вулиці Жилянській правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху і був напідпитку.

Водій заявив патрульним, що він - заступник міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України. Потім він сказав, що йде з місця, а на прохання зупинитись почав погрожувати своєю посадою.

Реакція Уруського

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський різко відреагував на такі дії його заступника. Він вважає це неприйнятним та таким, що підриває авторитет представника виконавчої влади.

Також він виступив за звільнення Віталія Немілостівого.

Нагадаємо, Денис Шмигаль несподівано анонсував позачергове засідання уряду.