"Оправдания нет": у Зеленского отреагировали на увольнение заместителя Уруского

В Офисе президента Украины заявили, что поведение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, которого уволили, не имеет оправданий. У чиновников не должно быть намека на вседозволенность.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, передает пресс-служба ОП.
По его словам, увольнение Немилостивого - это начало и будет предусмотрена ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и за неповиновение полиции.
"Никакого оправдания такому поведению быть не может - человек потерял адекватность и заслуживает максимально жесткую реакцию", - заявил он.
Ранее стало известно, что чиновник нарушил правила дорожного движения и оказался нетрезвым, а на обращение полиции начал угрожать должностью.
Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль собрал сегодня правительство для увольнения Немилостивого.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский также резко отреагировал на такие действия его заместителя и поддержал его увольнение.