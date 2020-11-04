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В ОП розповіли, хто буде займатися питанням регіонів замість Трофімова

Автор: Владислав Красінський

Після звільнення Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президента питанням регіонів може займатися Кирило Тимошенко. Але остаточне рішення ще не ухвалено.

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Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

Тимошенко, за словами співрозмовника видання, може залишитися в нинішньому статусі заступника керівника ОП.

"Попередньо, Кирило Тимошенко. Або у нинішньому статусі, або - що більш апаратно правильно - у статусі першого заступника. Але це вирішує голова ОП і президент", - додав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника голови ОП. Після цього Зеленський призначив його позаштатним радником.

Як писало РБК-Україна, Трофімов потрапив в президентську адміністрацію, ще коли нею керував Андрій Богдан. Після трансформації АП в Офіс президента і зміни його керівника він зберіг посаду.

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Новини України Партія регіонівТимошенкоОфіс президента