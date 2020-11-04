В ОП рассказали, кто будет заниматься вопросом регионов вместо Трофимова

После увольнения Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента вопросом регионов может заниматься Кирилл Тимошенко.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Тимошенко, по словам собеседника издания, может остаться в нынешнем статусе заместителя руководителя ОП.

"Предварительно, Кирилл Тимошенко. Либо в нынешнем статусе, либо - что более аппаратно правильно - в статусе первого зама. Но это решает глава ОП и президент", - добавил Подоляк.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский уволил Трофимова с должности первого заместителя главы ОП. После этого Зеленский назначил его внештатным советником.

Как писало РБК-Украина, Трофимов попал в президентскую администрацию, еще когда ею руководил Андрей Богдан. После трансформации АП в Офис президента и смены его руководителя он сохранил должность.