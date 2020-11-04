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Зеленський звільнив першого заступника голови Офісу президента Трофімова

Новость на русском → Київ, Середа 04 листопада 2020 13:19
Зеленський звільнив першого заступника голови Офісу президента Трофімова Фото: Сергій Трофімов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента. Він призначений позаштатним радником Зеленського.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

В опублікованому указі йдеться, що Трофімова звільнено згідно з поданою ним заявою. Іншим указом Зеленський призначив його позаштатним радником.

Нагадаємо, Трофімова було призначено першим заступником глави Адміністрації президента, коли її очолював ще Андрій Богдан. Після перейменування адміністрації на Офіс президента та зміни голови на початку 2020 він зберіг посаду.

До призначення працював виконавчим продюсером студії "Квартал 95" і відповідав за кіновиробництво. На Банковій відповідав за регіональну політику.

Відзначимо, на початку вересня РБК-Україна писало, що в Верхвоній раді заговорили про можливі кадрові перестановки у "верхівці" влади. Мова йде не тільки про ротацію в уряді, а й в структурі правоохоронних органів. Допомогти "Слузі народу" заповнити вакантні посади можуть її потенційні коаліційні союзники.

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