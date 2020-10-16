RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В ОП пояснили необхідність легалізації канабісу в медичних цілях

Автор: Роман Тверденко

В Офісі президента вважають, що питання легалізації канабісу в медичних цілях не повинне залишатися тільки для спекуляцій політикам. Тому цю ініціативу внесли до опитування 25 жовтня.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба ОП.

У Зеленського відзначають, що за останні роки в багатьох країнах світу канабіс почав використовуватися в знеболюючих ліках для важкохворих, в той час, як в Україні для полегшення болю пацієнтів використовують більш важкі та шкідливі препарати.

Також підкреслюється, що практика використання медичної марихуани ефективна для боротьби з депресією і посттравматичним синдромом у військових, які повертаються з війни. В цілому ж, за підрахунками, подібні препарати потрібні двом мільйонам українців.

В Офісі президента вважають, що дізнатися думку народу з питання легалізації канабісу необхідно вже зараз, інакше спекуляції політиків, прихильників і противників будуть тривати роками.

Раніше у Зеленського пояснили необхідність скорочення кількості народних депутатів до 300 осіб.

Також сьогодні Володимир Зеленський озвучив і останнє питання для опитування на місцевих виборах - про необхідність підняття на міжнародному рівні питання щодо гарантій виконання пунктів Будапештського меморандуму.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир Зеленський