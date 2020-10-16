У Зеленського пояснили ініціативу про скорочення кількості народних депутатів

Для затвердження змін до Конституції про скорочення кількості народних депутатів до 300 необхідна підтримка конституційної більшості від поточного складу Верховної ради. Цих голосів у "Слуги народу" немає, а тому Офіс президента вирішив винести це питання в опитування 25 жовтня.

Про це повідомляє пресс-служба ОП.

У Зеленського впевнені, що думка людей з цього питання вплине на народних депутатів, яким ще треба затвердити зміни до Конституції про скорочення числа нардепів. Законопроект вже попередньо був схвалений Радою, а також пройшов перевірку Конституційного суду. Але щоб затвердити його, потрібні голоси понад 300 депутатів, яких немає у фракції "Слуга народу".

"Якщо люди скажуть "так", ні один політик - скільки б у нього не було фінансового, медійного або партійного впливу - не зможе заперечувати волю народу", - підкреслили в ОП.

Сама ж ініціатива про скорочення кількості народних депутатів пояснюється тим, що в ході децентралізації багато ресурсів і повноважень були передані в регіони, а тому в парламенті виникла "необхідність більшої концентрації фаховості". Нинішня кількість депутатів (450 за Конституцією) "є спокусою для великих гравців дарувати місця в списку в обмін на багаторічне попутництво". Скорочення кількості нардепів, на думку ОП, посилить конкуренцію і збільшить професіоналізм Ради.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський назвав три фінальних питання з опитування. Вони також стосуються легалізації канабісу для важкохворих, а також підняття питання на міжнародному рівні про виконання гарантій Будапештського меморандуму.