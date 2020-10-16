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У Зеленського пояснили ініціативу про скорочення кількості народних депутатів

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 10:12
У Зеленського пояснили ініціативу про скорочення кількості народних депутатів Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Для затвердження змін до Конституції про скорочення кількості народних депутатів до 300 необхідна підтримка конституційної більшості від поточного складу Верховної ради. Цих голосів у "Слуги народу" немає, а тому Офіс президента вирішив винести це питання в опитування 25 жовтня.

Про це повідомляє пресс-служба ОП.

У Зеленського впевнені, що думка людей з цього питання вплине на народних депутатів, яким ще треба затвердити зміни до Конституції про скорочення числа нардепів. Законопроект вже попередньо був схвалений Радою, а також пройшов перевірку Конституційного суду. Але щоб затвердити його, потрібні голоси понад 300 депутатів, яких немає у фракції "Слуга народу".

"Якщо люди скажуть "так", ні один політик - скільки б у нього не було фінансового, медійного або партійного впливу - не зможе заперечувати волю народу", - підкреслили в ОП.

Сама ж ініціатива про скорочення кількості народних депутатів пояснюється тим, що в ході децентралізації багато ресурсів і повноважень були передані в регіони, а тому в парламенті виникла "необхідність більшої концентрації фаховості". Нинішня кількість депутатів (450 за Конституцією) "є спокусою для великих гравців дарувати місця в списку в обмін на багаторічне попутництво". Скорочення кількості нардепів, на думку ОП, посилить конкуренцію і збільшить професіоналізм Ради.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський назвав три фінальних питання з опитування. Вони також стосуються легалізації канабісу для важкохворих, а також підняття питання на міжнародному рівні про виконання гарантій Будапештського меморандуму.

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