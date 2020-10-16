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В ОП пояснили необхідність легалізації канабісу в медичних цілях

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 10:50
В ОП пояснили необхідність легалізації канабісу в медичних цілях Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Офісі президента вважають, що питання легалізації канабісу в медичних цілях не повинне залишатися тільки для спекуляцій політикам. Тому цю ініціативу внесли до опитування 25 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

У Зеленського відзначають, що за останні роки в багатьох країнах світу канабіс почав використовуватися в знеболюючих ліках для важкохворих, в той час, як в Україні для полегшення болю пацієнтів використовують більш важкі та шкідливі препарати.

Також підкреслюється, що практика використання медичної марихуани ефективна для боротьби з депресією і посттравматичним синдромом у військових, які повертаються з війни. В цілому ж, за підрахунками, подібні препарати потрібні двом мільйонам українців.

В Офісі президента вважають, що дізнатися думку народу з питання легалізації канабісу необхідно вже зараз, інакше спекуляції політиків, прихильників і противників будуть тривати роками.

Раніше у Зеленського пояснили необхідність скорочення кількості народних депутатів до 300 осіб.

Також сьогодні Володимир Зеленський озвучив і останнє питання для опитування на місцевих виборах - про необхідність підняття на міжнародному рівні питання щодо гарантій виконання пунктів Будапештського меморандуму.

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